Моя дочь мразь, такая же, как и её отец. Письмо

"Привет, Кать! Я даже не знаю, с чего начать.Мне 35 лет, я взрослый самостоятельный человек, работаю в ИТ-сфере, на очень хорошей должности и с очень хорошей зарплатой, есть всё: квартира, небольшой дом, муж, который очень любит, есть дочь 15 лет.