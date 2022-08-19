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В Китае отметили 77-ю годовщину освобождения советскими войсками города Шэньяна от японских захватчиков

В Китае отметили 77-ю годовщину освобождения советскими войсками города Шэньяна от японских захватчиков

Город Шэньян (старое название Мукден) был освобожден от японских оккупантов в августе 1945 года войсками Забайкальского фронта в ходе Хингано-Мукденской наступательной операции.

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