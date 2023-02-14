Полковник Матвийчук: у России уже есть идеальное оружие для ответа японским «Томагавкам»

Япония собирается купить у США сотни крылатых ракет «Томагавк» (Tomahawk). Полковник в отставке, ветеран Афганской войны Анатолий Матвийчук в беседе с «ПолитРоссией» рассказал, что РФ сможет противопоставить новому оружию японских сил «самообороны».