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Полковник Матвийчук: у России уже есть идеальное оружие для ответа японским «Томагавкам»

Полковник Матвийчук: у России уже есть идеальное оружие для ответа японским «Томагавкам»

Япония собирается купить у США сотни крылатых ракет «Томагавк» (Tomahawk). Полковник в отставке, ветеран Афганской войны Анатолий Матвийчук в беседе с «ПолитРоссией» рассказал, что РФ сможет противопоставить новому оружию японских сил «самообороны».

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