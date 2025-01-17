Прохожие в Карелии вытащили из колодца полуживого ребенка

Семилетний мальчик упал в колодец в Карелии, его случайно нашли прохожие. Сейчас врачи борются за жизнь ребенка, сообщил на своей странице во «ВКонтакте» министр здравоохранения республики Михаил Охлопков.
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