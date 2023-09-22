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Гарсия пятый раз вышла в полуфинал турнира WTA 1000

Каролин Гарсия обыграла Викторию Азаренко в четвертьфинале в Гвадалахаре – 6:3, 6:4. Француженка вышла в полуфинал WTA 1000 впервые с прошлогоднего турнира в Цинциннати.

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