Музаев: удаленные с ЕГЭ за шпаргалки не смогут пересдать его в 2024 году

Участники ЕГЭ, которые были удалены с экзамена за использование телефона или шпаргалок, больше не смогут воспользоваться правом на пересдачу до окончания приёмной кампании, сообщил руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
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