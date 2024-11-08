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В Германии предрекли конец Зеленскому

В Германии предрекли конец Зеленскому

Президенту Украины Владимиру Зеленскому и проукраинским силам в Европе придет конец. Такое развитие событий предрек немецкий бизнесмен, основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Дотком в своем аккаунте социальной сети Х.

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Dimir De_Ross
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