Президенту Украины Владимиру Зеленскому и проукраинским силам в Европе придет конец. Такое развитие событий предрек немецкий бизнесмен, основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Дотком в своем аккаунте социальной сети Х.
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