Вокруг света: Кого берут в телохранители королевской семьи и каким требованиям должны соответствовать кандидаты

Большинство всемирно известных знаменитостей пользуются услугами телохранителей, но круглосуточная охрана короля и высокопоставленных членов британской королевской семьи является государственной задачей и обеспечивается особым подразделением Лондонской полицейской службы.
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