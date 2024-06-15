«Почти Олимпиада», путинская формула мира и валютный переполох: обзор событий недели

В Казани открылись Игры БРИКС, Президент России озвучил условия мирных переговоров с Украиной, новейшая подлодка «Казань» оказалась у берегов Америки, Татарстанстат сообщил о промышленном росте в республике, санкции США парализовали работу Мосбиржи по доллару и евро: пять важнейших событий недели глазами обозревателя Альберта Бикбова.
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