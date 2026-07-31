РИА Новый день
ГлавнаяОбществоПроисшествия
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РИА Новый день

355 подписчиков

Дерматологи бьют тревогу из-за возвращения моды на загар

Дерматологи бьют тревогу из-за возвращения моды на загар

В социальных сетях наблюдается тенденция возвращения в моду сильно загорелой кожи. Это может способствовать возвращению опасных практик, включая посещение соляриев и намеренное пребывание на солнце при высоком УФ-индексе.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии