Дерматологи бьют тревогу из-за возвращения моды на загар

В социальных сетях наблюдается тенденция возвращения в моду сильно загорелой кожи. Это может способствовать возвращению опасных практик, включая посещение соляриев и намеренное пребывание на солнце при высоком УФ-индексе.
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