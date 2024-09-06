Главный тренер сборной России Карпин: нет смысла отвечать на слова Мостового

Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал слова экс-футболиста Александра Мостового, который заявил, что национальная команда унижает себя играми с Вьетнамом и Таиландом, передает "Чемпионат".
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