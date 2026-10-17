Аргументы недели «Диплом без знаний за деньги»: в России хотят заморозить лицензирование частных вузов В российском образовательном поле назревает серьёзный поворот: спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила приостановить выдачу лицензий частным вузам до тех пор, пока в этой сфере не будет наведён порядок.
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Столько много развелось их, ВУЗов частных и сомнительных не сосчитать! Хорошо, взялась поднять вопрос Матвиенко, так пусть тянуть его возьмется до конца. Частное образование даже в школах это ж просто "делать вид что учат" а на деле - делать деньги. Если там все-таки учат, то один бог знает, учат там чему. Эти ВУЗы на деле бесконтрольны. И при том их зачем-то многовато стало, кто им раздает лицензии? Получить диплом об окончании частного ВУЗа, кажется мне, ни к чему - купить диплом такой же проще на базаре прям из-под полы! Количество подобных ВУЗов надо сократить. Ловим на слове Валентину Матвиенко. Диплом без знаний за деньги страшенный нарыв на теле государства.
В стародавние советские времена довелось мне возвращаться из Грузии. Моим попутчиком по купе оказался какой- то грузин. Выпили. Разговорились. И в числе прочего он выдал интересную мысль.
Он сказал:
-Я к доктору- грузину ни за что не пойду! Потому, что знаю: Он свой диплом за взятку купил. Я лечусь только у русских докторов!
Это было сказано еще в те суровые Советские времена, когда взятка была преступлением, а не коммерческой сделкой.
Могу себе представить, что сейчас творится у них там,на Кавказе, в Ср Азии...
И только Россия великодушно закрывает на это глаза, от широкой русской души признавая их дипломы и пристраивая на хлебные места в наших российских клиниках...
Нищенская, зарплата преподавателей и ученых подстегивает развитие дополнительных доходов.
ТАКИ -- ВСЁ -- ТАКИ!!! КАК ВСЁ-- ТАКИ ПОНЯТЬ, какую страну мы строим??? И какое нам, -- пенсионерам, уготовлено Правительством Российской Федерации "Светлое Будущее"???
ТАКИ -- ВСЁ -- ТАКИ!!! КАК ВСЁ-- ТАКИ ПОНЯТЬ, какую страну мы строим???
ТАКИ --ВСЁ -- ТАКИ !!!
Деньги, прибыль, выручка - единственная цель. Не надо питать иллюзий.
Помимо того, что частные ВУЗы - это не про знания вообще, они ещё создают условия для незаконной легализации мигрантов. И этим самым представляют настоящую угрозу государству. Заехавший сразиат или кавказец, подаёт документы, оплачивает семестр, и получает совершенно законную регистрацию как студент. Многим даже и жильё предоставляется. Но вся фишка в том, что после этих манипуляций ВУЗ ему больше не нужен. И появляться там он будет исключительно для денежных расчётов. А в РФ он занимается совсем другими делами, зачастую незаконными. Несколько таких серых схем уже были выявлены, и каких-то деятелей осудили. Всё, что отдано в частные руки, обязательно выходит со временем из-под контроля, и превращается в выгодный бизнес.
Это подрыв устоев страны! Образование должно быть в руках государства, это стратегическая отрасль!!
А сколько понаехавших из азии баранов уже купили себе дипломы в частных ВУЗах и работают в России?