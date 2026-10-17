Аргументы недели «Диплом без знаний за деньги»: в России хотят заморозить лицензирование частных вузов В российском образовательном поле назревает серьёзный поворот: спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила приостановить выдачу лицензий частным вузам до тех пор, пока в этой сфере не будет наведён порядок.