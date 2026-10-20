Певица призналась, что для нее ничего не стоит нарушить ПДД. И даже выставляет это как подвиг. Принцип "закон – один для всех" в этой ситуации звучит как насмешка.
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В СССР за это,забрали бы все и отправили на Колыму.Сейчас что изменилось?
ВЕСЬ СЕКРЕТ ПРОСТ..- КУДЕЛЬМАН РОДИЛАСЬ В БАКУ...А как известно все хитро.ж.опые мошенники именно оттуда
"" На шоу "Запуск" она заявила, что в школе ее "травили за фамилию Кудельман":
Очень многие страдали от этого. Я принадлежу к еврейской национальности. А в Советском Союзе отношение к моей национальности было, мягко говоря, негативным. Это было абсолютной причиной, чтобы меня ненавидеть. Жаловаться было некому..."" - ЭТО ПИ..ЗДЁЖ И ПРОВОКАЦИЯ.. Я УЧИЛСЯ ПРИМЕРНО В ТЕ ЖЕ ГОДЫ ЧТО И КУДЕЛЬМАН. У НАС В КЛАССЕ БЫЛО ОЧЕНЬ МНОГО ЕВРЕЕВ, НО НИКТО НИКОГДА ДАЖЕ НЕ ЗАИКАЛСЯ ОБ ЕВРЕЙСКОЙ НАЦИОНАЛЬНОСТИ.. НИКОМУ И В ГОЛОВУ ЭТО НЕ ПРИХОДИЛО.. МЫ БЫЛИ ДЕТЬМИ, ВОСПИТАННЫМИ В СОВЕТСКОМ СОЮЗЕ..
Какой же полной дурой надо быть, чтобы так подставиться самой и подставить всех российских гайцов. Оказывается, когда она нарушает ПДД, гайцы её отпускают не потому, что они её, или хотя-бы её творчество, уважают, а потому что так им их гаишный «пахан» приказал.
"...очень хочется узнать имя того самого "главного гаишника России", который отдал заведомо преступный приказ выправить Долиной такой странный документ". Автор, нет ничего проще - погуглите имя главного гайца в нулевых. Выправлял конечно не он лично, но без его санкции нижние чины не стали бы рисковать своей карьерой.
Мне кажется кудельман просто издевается над нами, русскими.
ведьма!
Зажралась))) как не хочет верить, что уже всем надоела карга старая)))