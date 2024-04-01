«Наша задача – учесть все нюансы» лучший оперативный дежурный Московского авиацентра – о своей работе

Победитель конкурса профессионального мастерства 2023 года, оперативный дежурный Московского авиацентра Павел Яремчук, трудится в службе обеспечения оперативной и производственной деятельности Московского авиационного центра в должности оперативного дежурного.
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