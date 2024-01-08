Мечтам детей положено сбываться

Новый год время исполнения самых заветных желаний, а детская мечта обязательно должна сбываться. В период новогодних праздников начальник линейного отдела на станции Мичуринск полковник полиции Валерий Власов в сопровождении главного новогоднего волшебника Деда Мороза и его внучки Снегурочки посетил семьи с детьми, чьи заветные желания были размещены на Елке желаний.