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Свежие комментарии

  • vitaliy03
    Богу богово. А каким боком здесь Зеленский? Такие решения ОН принимает!? Он хоть знает дорогу в церковь? Зеленскому з...Зеленский перенес...

В роспотребнадзоре ХМАО объяснили как распознать ботулизм

Заражение ботулизмом может проявляться двоением в глазах, першением в горле и изменением голоса. Об этом в прямом эфире группы «Послушайте, доктор ХМАО-Югра» в соцсети «ВКонтакте» рассказала заместитель руководителя Управления роспотребнадзора ХМАО Инна Кудрявцева.

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