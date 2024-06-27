В роспотребнадзоре ХМАО объяснили как распознать ботулизм

Заражение ботулизмом может проявляться двоением в глазах, першением в горле и изменением голоса. Об этом в прямом эфире группы «Послушайте, доктор ХМАО-Югра» в соцсети «ВКонтакте» рассказала заместитель руководителя Управления роспотребнадзора ХМАО Инна Кудрявцева.