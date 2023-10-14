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Саутгейт о свисте в адрес перешедшего в саудовскую лигу Хендерсона: «Не понимаю этого. Роль Джордана на поле и за его пределами феноменально важна»

Саутгейт о свисте в адрес перешедшего в саудовскую лигу Хендерсона: «Не понимаю этого. Роль Джордана на поле и за его пределами феноменально важна»

Болельщики сборной Англии освистали капитана команды во время товарищеского матча с Австралией (1:0) – вероятно, это связано с его переходом в «Аль-Иттифак» из Саудовской Аравии.

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