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Царьград

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Захарова отказалась обсуждать идею Зеленского об обмене территориями

Захарова отказалась обсуждать идею Зеленского об обмене территориями

Спикер МИД России назвала инициативу Владимира Зеленского обменять захваченную часть Курской области на земли, которые до СВО были украинскими, "бредом".

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