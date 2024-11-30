День святителя Григория Чудотворца: что можно и нельзя делать 30 ноября

Ежегодно 30 ноября православные христиане вспоминают святителя Григория Чудотворца. В народе он известен как Григорий Зимоуказатель, поскольку на Руси именно в это время проводились обряды, связанные с приходом зимы.
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