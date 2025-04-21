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Три племени коренных жителей Аляски подали иск против армии США

Три племени коренных жителей Аляски подали иск в федеральный суд против Инженерного корпуса армии США, утверждая, что тому неправомерно была одобрена масштабная операция по добыче золота в экологически уязвимой и культурно значимой прибрежной зоне.

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