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Коммунальщиков могут обязать чистить балконы от снега и наледи

Коммунальщиков могут обязать чистить балконы от снега и наледи

Очистку балконов от снега и наледи предлагают поручить коммунальным службам. Письмо с таким предложением на имя главы Минстроя Ирека Файзуллина направила первый зампред комитета по просвещению Госдумы Яна Лантратова, сообщают “Известия”.

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