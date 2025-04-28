Юные саблисты определили лучших на турнире в Ростокине

В Ростокине завершился квалификационный турнир спортивной школы олимпийского резерва «Юность Москвы» по фехтованию «Буревестник», посвященный Дню космонавтики среди юношей и девушек 2012-2014 годов рождения.
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