РОСТОКИНСКАЯ ПА...
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РОСТОКИНСКАЯ ПАНОРАМА

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Юные саблисты определили лучших на турнире в Ростокине

В Ростокине завершился квалификационный турнир спортивной школы олимпийского резерва «Юность Москвы» по фехтованию «Буревестник», посвященный Дню космонавтики среди юношей и девушек 2012-2014 годов рождения.

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