Водителям из Петербурга объяснили правила продления парковочной сессии

Петербуржцам напомнили о правилах продления парковочной сессии. Специалисты уточнили, что повторная оплата после окончания времени стоянки не считается продолжением парковки и может привести к штрафу.
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