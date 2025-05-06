Зачем нужен стоп-кран, и как он тормозит весь поезд

Каждый, кто хоть раз ездил на поезде, наверняка замечал в вагоне стоп-кран — рычаг в красном корпусе с грозной надписью: "Только для экстренных случаев!"Но задумывались ли вы, как он вообще работает? Как маленькая ручка может остановить многотонный состав, несущийся на полной скорости? Давайте разберёмся — и узнаем, почему бездумное дерганье за этот рычаг может обернуться серьёзными последствиями!wikimediaПервый паровоз появился в 1804 году, но первые десятилетия поезда тормозили…вручную! Да-да, специальные кондукторы бегали по крышам вагонов и закручивали тормозные винты.