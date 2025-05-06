Смейся до слёз
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Смейся до слёз

404 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Eduard
    Человека,этого алкаша с ружьем!Какого зверя на с...
  • 1941-1945
    При замене батарейки Можно было Увидеть надпись ГонконгВ чём был главный...
  • Вадим Диканский
    Мало того, за рулём каждого автомобиля сидел профессиональный лётчик.Может ли пассажир...

Зачем нужен стоп-кран, и как он тормозит весь поезд

Зачем нужен стоп-кран, и как он тормозит весь поезд

Каждый, кто хоть раз ездил на поезде, наверняка замечал в вагоне стоп-кран — рычаг в красном корпусе с грозной надписью: "Только для экстренных случаев!"Но задумывались ли вы, как он вообще работает? Как маленькая ручка может остановить многотонный состав, несущийся на полной скорости? Давайте разберёмся — и узнаем, почему бездумное дерганье за этот рычаг может обернуться серьёзными последствиями!wikimediaПервый паровоз появился в 1804 году, но первые десятилетия поезда тормозили…вручную! Да-да, специальные кондукторы бегали по крышам вагонов и закручивали тормозные винты.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх