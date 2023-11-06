ДЕНЬГИ НА ОРУЖИЕ ДАЮТ ПОРНОАКТЁРЫ: РАВВИН КУПИЛ КРУПНЕЙШИЙ В МИРЕ ПОРНОСАЙТ

АНДРЕЙ РЕВНИВЦЕВ Вы будете смеяться, но с недавних пор хозяином крупнейшего порносайта в мире PornHub стал раввин Соломон Фридман – глава канадской инвестиционной компании Ethical Capital Partners, купившей PornHub вместе с фирмой MindGeek, владеющей сайтами кино для взрослых.
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