Трамп и его разрушительное наследие: Как популизм подорвал основы Запада Ирэн ОрлонскаяПрошло сто дней со дня инаугурации Дональда Трампа на второй срок, и уже сейчас можно утверждать, что Запад оказался в зоне турбулентности, выбраться из которой будет крайне сложно.
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