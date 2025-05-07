Трамп и его разрушительное наследие: Как популизм подорвал основы Запада Ирэн ОрлонскаяПрошло сто дней со дня инаугурации Дональда Трампа на второй срок, и уже сейчас можно утверждать, что Запад оказался в зоне турбулентности, выбраться из которой будет крайне сложно.