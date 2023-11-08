12 секретов уборки, которые помогут сэкономить время, нервы и деньги

Умение поддерживать чистоту и порядок в доме — это настоящее искусство, которое приходит с опытом. У наших бабушек и прабабушек не было возможности использовать чистящие средства, которые представлены на полках магазинов сейчас.
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