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Учёные разработали уникальные бронежилеты для СВО

Учёные разработали уникальные бронежилеты для СВО

Об этом рассказал президент РАН Геннадий Красников.фото: unsplash.com/@vonshnauzer--> Российским учёным за время спецоперации нужно удалось создать новые материалы, позволившие разработать уникальные бронежилеты.

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