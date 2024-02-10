Учёные разработали уникальные бронежилеты для СВО

Об этом рассказал президент РАН Геннадий Красников.фото: unsplash.com/@vonshnauzer--> Российским учёным за время спецоперации нужно удалось создать новые материалы, позволившие разработать уникальные бронежилеты.
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