Кушанашвили вышел на связь после сообщений о госпитализации

Журналист также отметил, что он в ярости и «похоронит тех, кто распространяет грязные слухи».<strong>Журналист Отар Кушанашвили после сообщений о его госпитализации опубликовал в своем телеграм-канале видеообращение.
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