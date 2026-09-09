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Paramount Skydance требует залога в $1,88 млрд из-за задержки слияния с Warner Bros. Discovery

Paramount Skydance требует залога в $1,88 млрд из-за задержки слияния с Warner Bros. Discovery

Корпорация Paramount Skydance направила юридические возражения в федеральный суд с требованием обязать истцов — генеральных прокуроров ряда штатов и Гильдию сценаристов Америки (WGA) — внести денежный залог для компенсации финансовых убытков, вызываемых задержкой закрытия сделки по слиянию с Warner Bros.

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