Paramount Skydance требует залога в $1,88 млрд из-за задержки слияния с Warner Bros. Discovery

Корпорация Paramount Skydance направила юридические возражения в федеральный суд с требованием обязать истцов — генеральных прокуроров ряда штатов и Гильдию сценаристов Америки (WGA) — внести денежный залог для компенсации финансовых убытков, вызываемых задержкой закрытия сделки по слиянию с Warner Bros.