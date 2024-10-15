Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

147 729 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • ММ
    Что, факты не нравятся??? Так мои ЛИЧНЫЕ воспоминания никакой пропагандист-коммунист не отменит! Я не злопамятный, я ...Коррупция при Ста...
  • Comandor
    Задолбали уроды!Испанский стыд - ...
  • Модест
    Ну пиндосы с наглами тоже возле Крыма шпионят, но не нападают. А мы их не сбиваем.Забавные новости

Многие американцы пишут мне, как ребёнок отцу: "Помоги нам переехать в Россию! Найди работу" − Тим Кёрби

Многие американцы пишут мне, как ребёнок отцу: "Помоги нам переехать в Россию! Найди работу" − Тим Кёрби

Украина.ру © Анна Валёрная В интервью изданию "Украина.ру" российский журналист американского происхождения, дизайнер компьютерных игр, основатель Американской деревни в Подмосковье Тим Кёрби, известный как самый русский американец, рассказал, кто из его соотечественников реально готов переехать в РФ, и почему он сам в 2006 году сделал выбор в пользу нашей страны.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Sergiy Che
На Дальнем Востоке можно давать для противопоставления китайцам - в подмосковвье и такнароду до х... есть и готовых туда переехать хватает....
Ответить
9 час.

Картина дня

наверх