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Молодой мужчина решил выдавить прыщ на шее, а к вечеру разучился глотать

Молодой мужчина решил выдавить прыщ на шее, а к вечеру разучился глотать

Ходить с большим прыщом на лице или шее, когда его всем видно, — очень неприятно. Но привычка давить прыщи может привести к гораздо более неприятным проблемам, а иногда и вовсе довести до смерти.

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