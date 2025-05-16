Безжалостный «Самурай» Рэн Такеда: японский наемник из ВСУ показал свое лицо, не стесняясь комментировать убийства российских бойцов Ольга БезродняяВ конфликте на стороне Украине принимает участие японский наемник, который прославился уже жестокостью по отношению к российским бойцам.
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