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ТОЛК

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Необычайно красивый закат порадовал жителей Алтайского края осенним вечером. Фото

Необычайно красивый закат порадовал жителей Алтайского края осенним вечером. Фото

Вечером 14 сентября жители Алтайского края смогли наблюдать красивый закат. Снимки неба, раскрашенного уходящим солнцем, пользователи публиковали в социальных сетях.

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