Ещё весной 2014 года тысячи жителей Харькова выходили на улицы с русским триколором

ФОТО: ТГ-КАНАЛ ZELENSKIY OFFICIAL ВАДИМ ЕГОРОВ "УКРАИНСКИЕ НЕ СДАЮТСЯ": ОТКУДА У ВСУ УВЕРЕННОСТЬ В ПОБЕДЕ Уже почти два года как продолжается Специальная военная операция, а под контролем России находится меньше 20% территории бывшей Украины.
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