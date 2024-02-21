Ещё весной 2014 года тысячи жителей Харькова выходили на улицы с русским триколором

ФОТО: ТГ-КАНАЛ ZELENSKIY OFFICIAL ВАДИМ ЕГОРОВ "УКРАИНСКИЕ НЕ СДАЮТСЯ": ОТКУДА У ВСУ УВЕРЕННОСТЬ В ПОБЕДЕ Уже почти два года как продолжается Специальная военная операция, а под контролем России находится меньше 20% территории бывшей Украины.