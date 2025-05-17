В Казани начался Всероссийский Форум татарских религиозных деятелей

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ» В международном выставочном центре «Казань Экспо» открылось пленарное заседание XV Всероссийского Форума татарских религиозных деятелей «Национальная самобытность и религия».
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