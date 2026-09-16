Силовики накрыли нарколабораторию в пригороде Казани, изъято 1,7 кг клефедрона

Фото-скриншот: © МВД по РТ По подозрению в производстве и сбыте наркотиков в особо крупном размере задержаны 30-летний житель Казани и 29-летний житель Зеленодольского района Татарстана.
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