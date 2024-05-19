Боксер Усик вышел на бой с Фьюри с игрушкой, которую подарила ему его дочь

Абсолютный чемпион мира по боксу в супертяжелом весе украинец Александр Усик вышел на победный поединок с британцем Тайсоном Фьюри с игрушкой-талисманом в виде ослика Иа, которую подарила ему его дочь, передает "Чемпионат".
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