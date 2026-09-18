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Традиционное золотное шитьё вышло на федеральный уровень

Традиционное золотное шитьё вышло на федеральный уровень

Золотное шитьё представили на Финале Чемпионата высоких технологий. С 14 по 18 сентября 2026 года в Великом Новгороде проходит Финал Чемпионата высоких технологий.

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