В израильской полиции почтили память павших бойцов: в СААР внесли два свитка Торы

В подразделении СААР Южного округа полиции Израиля состоялась трогательная церемония: в синагогу части были внесены два новых свитка Торы, написанных в память о пяти бойцах, погибших при исполнении служебного долга, в том числе в ходе трагических событий 7 октября 2023 года .
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