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Сергей Собянин: на Ленинском проспекте появится 400 новых деревьев

Сергей Собянин: на Ленинском проспекте появится 400 новых деревьев

В исторической части Ленинского проспекта Москвы будет высажено более 400 деревьев. Мэр Сергей Собянин объявил, что липы и вязы создадут зеленую стену вдоль дороги, улучшая городской пейзаж.

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