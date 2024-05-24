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Навас ушел из сборной Коста-Рики. Кейлор провел за команду 114 матчей – 6-й результат в ее истории

Голкипер, покидающий «ПСЖ» по окончании сезона, также завершил карьеру в национальной команде. «Вместе мы сотворили историю, выступая против сильнейших футболистов мира и поднимая название нашей страны на вершину», – сказал 37-летний вратарь в видеосообщении, опубликованном в соцсетях.

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