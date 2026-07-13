НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ДумаТВ

75 подписчиков

Депутат Ющенко: ЕС ввёл санкции против компании VK из-за её конкурентоспособности

Депутат Ющенко: ЕС ввёл санкции против компании VK из-за её конкурентоспособности

Евросоюз ввел санкции против компании VK из-за ее высокой конкурентоспособности. Об этом заявил первый зампред Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Ющенко (КПРФ).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии