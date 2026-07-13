Депутат Ющенко: ЕС ввёл санкции против компании VK из-за её конкурентоспособности

Евросоюз ввел санкции против компании VK из-за ее высокой конкурентоспособности. Об этом заявил первый зампред Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Ющенко (КПРФ).
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