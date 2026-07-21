Иран уничтожил батарею РСЗО HIMARS на американской базе в Кувейте

Иранские войска нанесли удар по американской военной базе в Кувейте. Сообщается, что целями ракет стали пусковые установки РСЗО HIMARS, с помощью которых ВС США били по объектам на территории Исламской Республики.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии