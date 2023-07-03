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Почему зависть убивает удачу?

Почему зависть убивает удачу?

Зависть — одно из самых негативных и разрушительных чувств. Как оно убивает нашу удачу и почему очень важно от него избавиться как можно скорее? Почему зависть опасна и откуда она берется С самого детства нам внушают задачу быть лучше остальных.

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