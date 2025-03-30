В ТУСУР анонсировали удаленный рабочий стол для ПК с поддержкой веб-камеры

Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР) совместно с компанией "Инфотекс" планируют к концу 2025 года разработать уникальный удаленный рабочий стол для ПК, впервые обеспечивающий поддержку веб-камеры.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии