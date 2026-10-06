У «Филадельфии» нет побед в первых 4 матчах в сезоне при разнице шайб 5:17. Сегодня – 1:4 от «Тампы» при 14:36 по броскам в створ

«Филадельфия» проиграла «Тампе» (1:4) в регулярном чемпионате НХЛ. У команды под руководством Рика Токкета нет побед в первых 4 матчах в текущем сезоне – 2 поражения в основное время и 2 в овертайме (разница шайб 5:17).