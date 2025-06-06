Газпром похоронил хаб-мечту Анкары, и до кучи - перепугал ЕС, до смерти..

Иван Иванов

Думаю замута со строительством хаба была хорошо продуманной операцией)))))))для обозначения бенефициаров)Показать хозяев султана..как и в давние времена(англичанка)она всегда портит все.. Поэтому отказ Газпрома от строительствА ХАБА(ФИНАНСИРОВАНИЕ) мы не знаем . Думаю все действия согласовывались с темнейшим,а он то умеет пыль в глаза пускать..)))))))не зря же даже конституцию под него изменили)))))))))))))