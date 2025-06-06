Идея турецкого газового хаба, рожденная в 2022 году как геополитический ответ на диверсии против «Северных потоков», тихо скончалась в кабинетах «Газпрома».
Газпром похоронил хаб-мечту Анкары, и до кучи - перепугал ЕС, до смерти..
Комментарии
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Владислав Владислав
Хорошая статья.
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8 час.
Виктор Шилин
Турция это исторический враг России. Ничего не меняется
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3 час.
Иван Иванов
Думаю замута со строительством хаба была хорошо продуманной операцией)))))))для обозначения бенефициаров)Показать хозяев султана..как и в давние времена(англичанка)она всегда портит все.. Поэтому отказ Газпрома от строительствА ХАБА(ФИНАНСИРОВАНИЕ) мы не знаем . Думаю все действия согласовывались с темнейшим,а он то умеет пыль в глаза пускать..)))))))не зря же даже конституцию под него изменили)))))))))))))
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2 час.
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