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Что будет с человеком, если он попадет в водоворот: на видео показали куда он выплывет

Что будет с человеком, если он попадет в водоворот: на видео показали куда он выплывет

Водовороты способны затянуть под воду не только человека, но и небольшое судно. Они образуются, когда сталкиваются мощные течения или вода встречает препятствия, создавая вращающееся движение, способное засасывать все на своем пути.

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