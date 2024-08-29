Что будет с человеком, если он попадет в водоворот: на видео показали куда он выплывет

Водовороты способны затянуть под воду не только человека, но и небольшое судно. Они образуются, когда сталкиваются мощные течения или вода встречает препятствия, создавая вращающееся движение, способное засасывать все на своем пути.
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