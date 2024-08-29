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  • Alexandr Kolomitsev
    У нас на улице красотки каждая вторая. Ни одной красивой здесь не увидел. Дженнифер Энистон вообще кто в красотки зап...Все самые красивы...
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Что будет с человеком он попадет в водоворот: на видео показали куда он выплывет

Что будет с человеком он попадет в водоворот: на видео показали куда он выплывет

Водовороты способны затянуть под воду не только человека, но и небольшое судно. Они образуются, когда сталкиваются мощные течения или вода встречает препятствия, создавая вращающееся движение, способное засасывать все на своем пути.

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